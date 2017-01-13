В Белоруссии задержали язычников с оружием, тротилом и амфетамином

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Белорусская полиция задержала в Бресте трех язычников, у которых обнаружены боеприпасы и наркотики. Как сообщает госагентство "БелТА" со ссылкой на управление МВД, они организовали канал контрабандной поставки из Украины в Белоруссию боеприпасов и составных частей для огнестрельного оружия.

По информации МВД, в преступную группу входили трое неработающих жителей Бреста 1988 и 1990 годов рождения, которые занимались сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных средств.

"Подозреваемые являются сторонниками языческого движения "Белый фронт" и "Славянское возрождение", приверженцами украинского экстремистского движения "Правый сектор" (запрещено в России - ИФ). Один из участников группы исповедовал и пропагандировал радикальную форму языческого вероисповедания "русское навославие" с элементами сатанизма. При этом он имел навыки взрывотехника, сам производил и испытывал самодельные взрывные устройства. Мужчина эпизодически употреблял психотропные вещества и марихуану", - рассказали в управлении.

Уточняется, что их задержали с поличным 11 января при сбыте пневматического газобаллонного пистолета, переделанного кустарным способом в ручное нарезное огнестрельное оружие. При задержании также изъяты 56 патронов более килограмма тротила 25 психотропного вещества амфетамина.

Там также сообщили, что в ходе обысков у подозреваемых изъяты более 100 патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны, порох, боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету, взрывпакеты и звуковые ракеты, содержащие в своем составе взрывчатые вещества, составные части к огнестрельному оружию, металлические заготовки для ручек-пистолетов под малокалиберный патрон, поражающие элементы для использования в самодельном взрывном устройстве, инструменты для изготовления нарезных стволов к огнестрельному оружию, амфетамин, а также литература, пропагандирующая сатанизм, и пособие по работе с химическими веществами.

По данным фактам Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.295 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц) и ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) УК.