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Сербия выдвинет ультиматум Франции из-за экстрадиции экс-премьера Косово

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительство Сербии заявило, что будет игнорировать будущие запросы на экстрадицию со стороны Франции и других европейских стран, если Франция не выдаст Белграду бывшего главу правительства Косово Рамуша Харадиная, сообщает агентство AP.

Это решение принято на специальном заседании сербского правительства, которое состоялось в пятницу.

Накануне апелляционный суд французского города Кольмар распорядился выпустить Харадиная из-под стражи перед вынесением окончательного решения суда по его экстрадиции. У него изъят паспорт, два раза в неделю он должен отмечаться в полиции.

Президент Сербии Томислав Николич сказал сербской газете "Вечерне новости", что считает действия Франции знаком того, что суд откажет в экстрадиции бывшего премьера под давлением Европейского союза, который считает Харадиная невиновным.

В свою очередь, Сербия передала Франции необходимые документы с требованием немедленной экстрадиции Харадиная и в четверг направила в Париж дополнительные материалы по его делу.

Харадинай был задержан в начале января в аэропорту Мюлуз-Фрайбург-Базель во Франции. Задержание было проведено после того, как в Интерпол был направлен орден властями Сербии, которые обвиняют Харадиная в совершении военных преступлений против сербов во время конфликта в Косово в 1998-1999 гг. Белград потребовал от Франции выдать Харадиная сербским властям для дальнейшего суда.

Теги: Сербия, Франция, Косово, Рамуш Харадинай
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