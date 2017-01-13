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Жертвами обрушения дома в Стамбуле стали двое прохожих

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В результате обрушения семиэтажного жилого дома в Стамбуле есть погибшие. Об этом сообщает местная газета Sabah.

Жертвами обрушения стали двое прохожих, которые находились в непосредственной близости от дома в момент ЧП. Еще пять человек получили травмы. Причиной обрушения могла стать вибрация от движения трамваев - трамвайная линия находится всего в 40 метрах от обрушившегося дома, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что удалось избежать еще более серьезных последствий, поскольку рядом с рухнувшим домом находится станция газоснабжения.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло сегодня днем в стамбульском районе Зейтинбурну. Обрушился пустующий дом, который был расселен летом 2015 года.

Теги: Турция, Стамбул
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