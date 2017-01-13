Скончался экс-супруг британской принцессы Маргарет лорд Сноудонский

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Великобритании на 87-ом году жизни скончался бывший муж покойной принцессы Маргарет, родной сестры королевы Елизаветы II Энтони Армстронг-Джонс, лорд Сноудонский. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Джонс, бывший фотографом и режиссером, мирно умер у себя дома, сообщило фотоагенство, с которым он работал. Британская телерадиовещательная корпорация напоминает, что он фотографировал в числе прочих Марлен Дитрих и Дэвида Боуи.

Obituary: Lord Snowdon, photographer whose marriage to Princess Margaret captivated the media https://t.co/zTLIxGvJYX pic.twitter.com/drPwf8Z7W2 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 13 января 2017 г.

Джонс и принцесса Маргарет, младшая сестра королевы Елизаветы II, сочетались браком в 1960 году, после чего он получил титул лорда. У пары было двое детей, однако в 1978 году брак распался. Разводу предшествовали многочисленные скандалы - пресса обвиняла Джонса в супружеских изменах и употреблении наркотиков. В 1978 году он вступил в брак с сотрудницей "Би-Би-Си".

В 2002 году принцесса Маргарет скончалась от инсульта.

О кончине лорда Сноудонского было доложено королевскому двору. По сообщению корреспондента "Би-Би-Си", королева была опечалена этой новостью.