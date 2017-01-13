Главные новости
ЭкономикаРоссельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынкаЭкономикаГреф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетикиВ РоссииВ Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦ
В мире

Дания увеличит военные расходы в связи с "российской угрозой"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дания планирует увеличить военные расходы в связи с размещением Россией систем ПРО в Калининградской области, что воспринимается датским правительством как потенциальная угроза, заявил в пятницу глава Минобороны королевства Клаус Хьорт Фредериксен.

"Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск", - сказал министр в интервью местной газете "Берлингске". При этом он заявил, что несмотря на призывы партнеров по НАТО, Дания не может нарастить военные расходы до суммы, эквивалентной 2% от ВВП.

"Мы испытываем колоссальное давление как от администрации Обамы, и, как мы понимаем, от будущей администрации президента Трампа (с требованием) повысить расходы до 2%", - отметил министр. В декабре правительство Дании предложило рамках миссии НАТО направить 200 своих военнослужащих в Эстонию.

Ранее в Калининградской области состоялось размещение новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевод на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".

Теги: Дания, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 млнНа инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 млн
Большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочла сохранить анонимностьПодробнее
Сирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудараСирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудара
В результате атаки израильских ВВС на авиабазу на западе города был уничтожен склад боеприпасовПодробнее
Израильские ВВС нанесли авиаудар по западной части ДамаскаИзраильские ВВС нанесли авиаудар по западной части Дамаска
При ударе был разрушен склад боеприпасовПодробнее
США перестанут давать вид на жительство кубинцамСША перестанут давать вид на жительство кубинцам
Мера распространится на граждан Кубы, попавших в страну без визыПодробнее
В Дамаске произошел взрывВ Дамаске произошел взрыв
Погибли не менее пяти человекПодробнее
Вопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка ДжулианиВопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка Джулиани
Накануне Дональд Трамп пообещал защитить свою страну от хакеров, заверив, что во время его президентства Россия будет больше уважать Вашингтон и прекратит кибератакиПодробнее
Daily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-хDaily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-х
Издание сообщило, что бывший сотрудник британской разведки однажды работал с агентом российских спецслужб Александром ЛитвиненкоПодробнее
Автор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в ВеликобританииАвтор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в Великобритании
По данным СМИ, бывший разведчик МИ-6 пустился в бега, опасаясь преследований со стороны МосквыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРоссельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынкаЭкономикаГреф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетикиВ РоссииВ Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦВ РоссииКузнецова обратилась в прокуратуру из-за призыва отнимать детей за долги
На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 млн
Российская МТС проиграла судебный спор об использовании бренда с киевским ООО "МТС"
Фотохроника 13 января
Прокуратура Татарстана не нашла случаев изъятия детей из семей из-за долгов по ЖКХ
Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне падения нефти
Команда Трампа начала готовить его телефонный разговор с Путиным
Россельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынка
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи