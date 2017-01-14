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Тысячи британцев эвакуированы с восточного побережья страны из-за угрозы наводнения

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Людей тысячами эвакуируют из прибрежных районов на востоке Великобритании, в операции задействованы военные, сообщает в пятницу канал Sky News.

Власти опасаются, что гигантские волны могут обрушиться на населенные пункты в графствах Норфолк, Саффолк и Эссекс. Жителей Линкольншира, а также Северного и Восточного Йоркшира также просят держаться подальше от побережья. Наводнение угрожает в общей сложности десяти районам страны. Во всех графствах созданы центры временного размещения для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

По всей Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии ожидаются снегопад, сильный ветер и гололед.

Аномально холодная погода продолжает сохраняться и в континентальной Европе, передает "Би-Би-Си". В Черногории, Сербии, Болгарии Македонии температура опустилась до минус 15 градусов, что существенно ниже климатической нормы. В Италии, Греции, Турции и Румынии также на 5-10 градусов холоднее, чем обычно в это время года.

Во Франции 35 тысяч домов испытывают перебои с электроснабжением, в Италии, Венгрии и Германии - особенно тяжелая ситуация на дорогах из-за снегопада и ледяных дождей.

Особенно тяжело непривычные холода отражаются на мигрантах, которые живут в палаточных лагерях. По данным ООН, несколько беженцев уже умерли в Болгарии от холода и истощения. Всего же жертвами холодов в Европе стали 65 человек.

Теги: Великобритания, Европа
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