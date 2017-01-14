В Таиланде истребитель разбился во время авиашоу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Истребитель Jas 39C Gripen разбился во время авиашоу в таиландском городе Хатъяй (провинции Сонгкхла), сообщает Bangkok Post.

Военный самолет шведского производства рухнул на взлетную полосу во время исполнения фигуры высшего пилотажа. Пилот истребителя погиб.

Инцидент произошел во время шоу, приуроченного к национальному Дню детей.

Аэропорт города был закрыт, все рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.

Таиланд - единственная страна в регионе, которая имеет в составе своих ВВС самолеты шведского производства. С 2008 года Бангкок купил 12 истребителей Gripen по цене в $70 млн за штуку.