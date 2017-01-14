В мире

В США нашли похищенную 18 лет назад девочку

Похитительнице может грозить пожизненное заключение, сама девушка считает ее своей матерью

В США нашли похищенную 18 лет назад девочку
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полиция США спустя 18 лет смогла выяснить, что стало с похищенной из больницы в Джесонвилле (штат Флорида) новорожденной девочкой. Как сообщает Sky News, Камийя Мобли все эти годы жила в семье своей похитительницы, считая ее своей настоящей матерью.

Ее личность уже подтвердил ДНК-тест. Раскрыть дело помог неназванный источник, который предоставил некую информацию, характер которой не раскрывается.

Биологические родственники Мобли уже в курсе, что пропавшая Камийя найдена в Южной Каролине, но пока не встречались и не общались с ней, Сама девушка, по словам полиции, "воспринимает ситуацию так, как и можно было ожидать".

В 1998 году Глория Уильямс украла новорожденную девочку из больницы, переодевшись в медсестру. Она несколько часов провела в палате с ребенком и ее 16-летней матерью, а затем унесла младенца, заявив, что у той температура. Сотрудники больницы же заявили, что посчитали ее родственницей семьи Мобли.

51-летней женщине уже предъявили обвинения в похищении человека, ее экстрадируют во Флориду. В случае обвинительного вердикта ей может грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Полиция пока не выяснила причин, по которым Уильямс могла похитить ребенка, однако, по данным СМИ, она ранее привлекалась к ответственности за мошенничество. У нее также есть биологические дети.

Соседи заявляют, что никогда не подозревали ее в том, что она может быть преступницей, и заявляют, что она хорошо воспитывает своих детей, дав им все необходимое.

При этом, по данным Daily Mail, сама девушка написала в соцсетях, что Глория Уильямс не преступница. СМИ публикуют видеозаписи с предварительных судебных слушаний, в ходе которых 18-летняя Мобли эмоционально общалась с Уильямс, не переставая называть ее матерью.

Теги: США, Флорида
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелисьДжонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
Бывшей супруге остались собаки, актеру - миллионные выплатыПодробнее
Трамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества странТрамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества стран
Впрочем, избранный президент намерен сохранить ограничения "по крайней мере на некоторое время" после своей инаугурацииПодробнее
Deutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться WhatsAppDeutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp
Причиной этого решения называют то, что сообщения мессенджеров, в отличие от электронных писем, не сохраняются на серверах компанииПодробнее
Барак Обама продлил на год украинские санкции против РоссииБарак Обама продлил на год украинские санкции против России
Действие предыдущего указа должно было истечь в марте 2017 годаПодробнее
Украина провела ракетные учения у границы с КрымомУкраина провела ракетные учения у границы с Крымом
Подразделения отработали аэрозольную маскировку, скрытое выдвижение в районы развертывания ПВО и передвижения на большие расстоянияПодробнее
На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 млнНа инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 млн
Большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочла сохранить анонимностьПодробнее
Сирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудараСирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудара
В результате атаки израильских ВВС на авиабазу на западе города был уничтожен склад боеприпасовПодробнее
Израильские ВВС нанесли авиаудар по западной части ДамаскаИзраильские ВВС нанесли авиаудар по западной части Дамаска
При ударе был разрушен склад боеприпасовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФВ РоссииВ Крым направят дополнительные системы С-400В миреТрамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества с СШАВ миреБарак Обама продлил на год украинские санкции против России
Лайнер Благовещенск-Пхукет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета
Обама посоветовал не отправлять по электронной почте важные данные
В Крым направят дополнительные системы С-400
В США нашли похищенную 18 лет назад девочку
В Таиланде истребитель разбился во время авиашоу
Более 85% россиян заметили страх других стран перед РФ
Автор "Экзорциста" скончался на 90-м году жизни
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи