Власти Бельгии сообщили о произошедшем 1 января авиаинциденте

В первый день 2017 года пассажирский лайнер Air France едва не столкнулся с игнорировавшим указания диспетчеров египетским грузовым самолетом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Как серьезный инцидент расценивают компетентные транспортные службы авиационное происшествие в воздушном пространстве Бельгии 1 января, о котором в субботу сообщил сайт телеканала VRT.

По его данным, которые позднее подтвердили министерство транспорта и Belgocontrol, в этот день имела место реальная угроза столкновения в небе в районе города Гент пассажирского самолета Airbus A320 компании Air France с египетским грузовым самолетом Airbus A300.

Французский лайнер, обеспечивавший сообщение между Парижем и Амстердамом, находился на высоте около 6 тыс. м и приступил к снижению, когда он едва не столкнулся с вылетевшим из аэропорта Остенде и набиравшим высоту самолетом Egyptair.

Египетский экипаж, как сообщается, трижды проигнорировал инструкции воздушного диспетчера, требовавшего соблюдать высоту и прекратить подъем. Даже когда сработала система тревоги, предупреждающей экипаж о непосредственной опасности, самолет Egyptair продолжал не реагировать на указания контролеров.

Самолеты пересеклись на расстоянии 90 м по вертикали и 1370 м по горизонтали, отмечается в публикации.

Подразделение по расследованию воздушных инцидентов (AAIU) министерства транспорта приступило к работе по этому случаю. В предварительном докладе происшествие расценено как "серьезный инцидент".

Belgocontrol подтвердил, что воздушные диспетчеры действовали корректно и давали правильные инструкции египетскому экипажу. Со своей стороны, Belgocontrol немедленно известил об инциденте AAIU.