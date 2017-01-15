Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В британских СМИ распространилась информация о планах Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным после инаугурации. Избранный президент США якобы захотел провести встречу в Рейкьявике, как это было три десятилетия назад на переговорах Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Представители властей Исландии заявили, что им неизвестно об этих планах. Тем не менее, отметили в Рейкьявике, они готовы пойти навстречу Трампу и помочь в проведении саммита. если стороны попросят об этом. Позже представитель Трампа Шон Спайсер опроверг эту информацию. "Это неправда. Новость - 100% ложная", - написал Спайсер у себя в твиттере.

- Компании Илона Маска SpaceX удалось успешно запустить ракету Falcon 9. Носитель вывел на орбиту коммуникационные спутники, а первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу. Это первый успешный запуск после взрыва Falcon 9 во время испытаний в сентябре.

- Японское космическое агентство попыталось запустить самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520. Полет пришлось прервать после того, как ракета перестала передавать данные о своем состоянии на землю.

- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Грозном террориста, которому удалось скрыться 11 января при проведении спецоперации. Тогда были уничтожены четверо членов банды, один задержан. По словам Кадырова. ликвидированная группировка имела связи с "Исламским государством" (террористическая организация; деятельность запрещена на территории РФ).