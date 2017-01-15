В США закроется знаменитый цирк братьев Ринглинг

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли прекратит свое существование в мае, сообщает ABC News. В руководстве объясняют этот шаг падением его популярности и соответственно доходов. Содержание цирка стало невыгодным.

Свою радость уже активно высказывают защитники животных, которые в течение многих лет требовали от цирка прекратить использовать животных.

Глава организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) Ингрид Ньюкирк заявила, что примеру цирка братьев Ринглинг, который существовал более 146 лет, должны последовать все остальные цирки мира.

В 2015 году цирк принял решение отказаться от номеров со слонами, после того как оказались обнародованы видеозаписи дрессировки этих животных, на которых видно, насколько жестоким является этот процесс.