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Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не согласится пересматривать условия соглашения с "шестеркой" по иранской ядерной проблеме, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

"Новая администрация США не может отказаться от сделки", - сказал замминистра, выступая на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что "новых переговоров по этому вопросу не будет".

Агентство напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критически высказывался о сделке по иранскому атому и обещал пересмотреть условия соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы был принят 14 июля 2015 года в Вене. В соответствии с этим документом Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, а международное сообщество, а также США и ЕС - отменить санкции в отношении Тегерана.

Теги: Иран, США
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