ДНР сообщила об обстреле района Ясиноватой

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в воскресенье вечером начали обстрел из минометов района Ясиноватой и Ясиноватского блокпоста, заявляют в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Сейчас идет обстрел района Ясиноватой и Ясиноватского поста, со стороны ВСУ работают минометы и гранатометы", - сказал журналистам представитель Минобороны ДНР. Он добавил, что украинская сторона вечером обстреляла поселок Доломитное.

На северной стороне Донецка в настоящее время также слышны звуки разрывов.