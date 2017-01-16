Что случилось этой ночью: понедельник, 16 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Турецкий грузовой самолет разбился под Бишкеком в районе аэропорта "Манас". Он упал на дачный поселок, что привело к жертвам и разрушениям. На момент написания текста известно как минимум о 20 погибших. Велика вероятность, что их число увеличится.

- Избранный президент США Дональд Трамп предложил новый вариант разрешения вопроса антироссийских санкций. На этот раз Россия и Америка могут обоюдно сократить ядерные вооружения. Однако предложение сделано на неформальном уровне.

- Немецкий пассажирский самолет A320 сел в аэропорту "Домодедово" с поврежденным лобовым стеклом. На этот раз все обошлось.

- Спасатели нашли на дне реки тела всех детей, провалившихся в воскресенье под лед в Краснодарском крае. Школьники возвращались с прогулки и решили срезать дорогу домой.

- Власти определились с компанией, которая будет строить железнодорожный подход к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма. Этим займутся строители самого моста. Больше никто не захотел.