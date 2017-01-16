Экс-сотрудников администрации президента Казахстана арестовали за разглашение госсекретов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Казахстане по подозрению в разглашении госсекретов арестованы бывший заместитель руководителя администрации президента этой страны Баглан Майлыбаев и заместитель заведующего отделом внутренней политики Николай Галихин, сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

"12 января 2017 года КНБ Казахстана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 (Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) Уголовного кодекса республики Казахстан, задержаны бывшие работники администрации президента Майлыбаев и НГалихин", - говорится на сайте КНБ в понедельник.

По данным пресс-службы КНБ, 14 января Есильский суд Астаны арестовал их на два месяца, сейчас фигуранты дела находятся в следственном изоляторе КНБ.

"По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно", - отмечается в пресс-релизе.