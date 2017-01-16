Байден назвал передачу Крыма Украине условием отмены антироссийских санкций

Петр Порошенко выразил надежду на то, что "украинский вопрос и дальше будет объединять весь американский политикум"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джозеф Байден заявляет, что международные санкции против Российской Федерации должны сохраняться до выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, а также возвращения Украине Крыма.

"Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и "Большой семерки" мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью, подчеркиваю - полностью не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям", - сказал он на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в понедельник.

Также Байден подчеркнул, что "санкции против России, связанные с Крымом должны сохраняться пока Россия не вернет Крым Украине".

В свою очередь в руководстве Украины надеются на плодотворное сотрудничество с США при администрации президента Дональда Трампа.

Петр Порошенко заверил, что Украина чувствует "двухпартийную поддержку" со стороны американского Конгресса, администрации и американского народа.

"Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем. Я надеюсь, что и дальше украинский вопрос будет объединять весь американский политикум, и дальше украинский вопрос будет оставаться среди приоритетных", - сказал украинский президент.

По его словам, "нынешняя агрессивная Россия" является угрозой и для США, и для Украины.