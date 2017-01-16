В Китае на водохранилище нашли затопленную 600-летнюю статую Будды

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Китае после снижения уровня воды в водохранилище была обнаружена 600-летняя статуя Будды, сообщает CNN.

Реликвию удалось найти, благодаря ремонту ворот шлюза. О находке сообщил один из местных жителей. После того, как уровень воды на водохранилище упал более чем на 10 м, из водоема показалась голова статуи Будды, безмятежно взирающей над водной поверхностью. Местные жители расценили находку как благоприятный знак.

По предварительным данным, возраст статуи может восходить к временам правления династии Мин (1368-1644 гг. ), по другим предположениям - к династии Юань (1271—1368 гг.), сообщил CNN директор Научно-исследовательского института археологии провинции Цзянси Сюй Чанцин. По словам ученого, статуя представляет собой высеченную в скале фигуру Будды высотой около 3,8 м.

A sunken, 600-year-old Buddha has emerged from the water in China https://t.co/cBIx4KGse7 pic.twitter.com/8jRdPwjJQK — CNN (@CNN) 16 января 2017 г.

Как уточнил специалист, обнаруженная статуя является, возможно, лишь верхушкой неизученной археологической сокровищницы. Под водой вблизи статуи Будды нашли также основание древнего храма. Согласно местным записям, водохранилище располагается на руинах древнего города.

Археолог отметил отличное состояние артефакта: на статуе хорошо различима детальная резьба по камню. По его словам, длительное пребывание под водой пошло статуе на пользу, вода своего рода законсервировала археологический объект и послужила защитой от агрессивного воздействия погоды, окисления и других рисков.

Многие культурные реликвии в Китае были уничтожены во время культурной революции в 1960-е годы. Тогда в стране был провозглашен курс на избавление от всего старого и феодального, что расценивалось как архаизм и ненужный пережиток времени.

По словам местного чиновника Гуань Чжиюна, статуя Будды была высечена в скале в качестве духовного покровителя и защитника от превратностей природы, в частности, чтобы успокоить быстрое течение в месте слияния двух рек.

Затопили статую в 1960 году, когда было закончено строительство водохранилища. По воспоминаниям одного из местных жителей, 82-летнего кузнеца и деревенского старейшины, когда он впервые увидел статую в 1952 году, она была позолоченной, уточняет агентство Синьхуа.