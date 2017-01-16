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Пять человек стали жертвами стрельбы на музыкальном фестивале в Мексике

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы на музыкальном фестивале BPM в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен, пишет The Guardian.

"Кто-то открыл стрельбу в клубе в Плайя-дель-Кармен. 4 или 5 погибших и много раненых. Оставайтесь в отеле, если вы на BPM", - написал в своем твиттере диджей из Глазго под псевдонимом Jackmaster.

The Guardian отмечает, что точное число пострадавших пока не известно. По неподтвержденным данным, выстрелы были слышны и в клубе Blue Parrot, также принимающем участие в фестивале.

Теги: Мексика
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