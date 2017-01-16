Баку потребовал от Москвы объяснить участие команд из НРК в фестивале КВН

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Официальный Баку направил на минувшей недели в МИД России ноту с просьбой внести ясность в участие на 28-м Международном фестивале КВН в Сочи команд, представляющих самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе.

Команды КВН "С хлебом и солью" и "DeleYaman", представляющие самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе были приглашены на 28-й международный фестиваль международного союза "Клуба веселых и находчивых" и творческого объединения "АМИК" в Сочи, который проходит 10-23 января.

"МИД Азербайджана обратился на минувшей неделе в МИД России с просьбой использовать свое влияние с целью внесения ясности в вопрос участия представителей самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в 28-м Международном фестивале КВН в Сочи", - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев

Кроме того, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов направил письмо на имя президента Международного союза КВН Александра Маслякова, были проведены переговоры с оргкомитетом фестиваля.

"Основное требование заключалось в том, что либо команды, представляющий Нагорно-Карабахский регион участвуют в фестивале в качестве представителей Азербайджана и из города Ханкенди, либо отстраняются от турнира. Наряду с этим в связи с этой темой МИД Азербайджана распространил заявление, в МИД России была направлена нота", - говорится в заявлении ММС.

В документе отмечается, что участие команд "С хлебом и солью" и "DeleYaman" в фестивале ограничилось отборочным этапом.