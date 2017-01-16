Главные новости
В миреМЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"В миреПорошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
В мире

Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ

Российские корабли, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", проследуют мимо берегов Великобритании по пути в Североморск

Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
Эсминец ВМС Великобритании
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Командование ВМС Великобритании намерено направить корабли для сопровождения авианосной ударной группы Северного флота РФ, которая возвращается в Североморск из акватории Средиземного моря после операции у берегов Сирии, сообщает британская The Daily Telegraph.

По данным издания, для этой миссии британское командование привело в состояние готовности один эсминец и один фрегат.

Газета напоминает, что авианосная группа РФ в ближайшие недели должна проследовать мимо берегов Великобритании по пути в Североморск.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил ранее, что корабли покидают Средиземное море из-за сокращения группировки Вооружённых сил РФ в Сирии. Такое решение обосновано перемирием, которое действует в Сирии с 30 декабря.

В составе корабельной группы присутствует тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Теги: Великобритания, Адмирал Кузнецов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииПорошенко поручил передать в суд ООН иск против России
По мнению украинского президента, живущие в Крыму и в Донбассе люди "подвергаются пыткам и преследованиям"Подробнее
МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"
По данным ведомства, в числе погибших 13 детейПодробнее
Состояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мираСостояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира
Гуманитарная организация Oxfam перед форумом в Давосе подсчитала разрыв между богатыми и бедными в Бельгии и в миреПодробнее
Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя SamsungЮжнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя Samsung
По версии следствия, при участии Ли Чжэ-Ёна компания Samsung перечислила около $36 млн структурам, связанным с арестованной подругой главы Южной КореиПодробнее
Разбившийся в Киргизии "Боинг" упал не более чем в двух километрах от посадочной полосыРазбившийся в Киргизии "Боинг" упал не более чем в двух километрах от посадочной полосы
Самолет упал на дачный поселок вблизи аэропорта, что привело к многочисленным жертвамПодробнее
Количество жертв крушения самолета в Киргизии превысило 30 человекКоличество жертв крушения самолета в Киргизии превысило 30 человек
Грузовой самолет Turkish Airlines упал на дачный поселокПодробнее
При крушении самолета в Киргизии погибли не менее 15 человекПри крушении самолета в Киргизии погибли не менее 15 человек
Самолет упал на дачный поселок в районе аэропорта "Манас"Подробнее
Грузовой самолет Turkish Airlines разбился в районе аэропорта "Манас"Грузовой самолет Turkish Airlines разбился в районе аэропорта "Манас"
На месте падения самолета начался крупный пожарПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Крушение "Боинга" под Бишкеком6 фото
16 января
Крушение "Боинга" под Бишкеком
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"В миреПорошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииВ миреСостояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира
Первый канал назвал причиной утечки "Шерлока" в интернет хакерскую атаку
Неймара назвали самым дорогим футболистом мира
Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу ЮКОСа 19 января
СКР подтвердил проверку по заявлению об изнасиловании Павленским
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России
Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
Мигрантам в Челябинской области запретили водить такси и автобусы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи