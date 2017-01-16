Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ

Российские корабли, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", проследуют мимо берегов Великобритании по пути в Североморск

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Командование ВМС Великобритании намерено направить корабли для сопровождения авианосной ударной группы Северного флота РФ, которая возвращается в Североморск из акватории Средиземного моря после операции у берегов Сирии, сообщает британская The Daily Telegraph.

По данным издания, для этой миссии британское командование привело в состояние готовности один эсминец и один фрегат.

Газета напоминает, что авианосная группа РФ в ближайшие недели должна проследовать мимо берегов Великобритании по пути в Североморск.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил ранее, что корабли покидают Средиземное море из-за сокращения группировки Вооружённых сил РФ в Сирии. Такое решение обосновано перемирием, которое действует в Сирии с 30 декабря.

В составе корабельной группы присутствует тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".