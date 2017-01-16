Багдад отказался принимать депортируемых из Финляндии иракцев

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр по вопросам миграции Ирака Мухаммед аль-Джаф отклонил предложение Хельсинки принимать иракцев, получивших отказ в убежище в Финляндии, даже если они не хотят возвращаться на родину. Об этом сообщила в понедельник финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на сообщение возглавляемого аль-Джафом ведомства.

Ранее сообщалось, что Финляндия вела с Ираком переговоры о заключении договора, позволяющего высылать в Ирак беженцев вопреки их желанию. По словам министра, принудительная высылка нарушает права человека и международное право.

Иракский министр отметил, что Багдад не согласится принимать принудительно высланных просителей убежища, но страна готова на сотрудничество с тем, чтобы желающие возвращаться в Ирак смогли сделать это добровольно.

Из Финляндии в Ирак отправили более тысячи беженцев, решивших вернуться добровольно. По информации издания, в Ирак также депортировали принудительно несколько человек, которые совершили в Финляндии преступления.

В Финляндию за последние два года прибыли свыше 20 тыс. иракцев, значительная часть из них получит отказ в предоставлении убежища, отмечает издание.