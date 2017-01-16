Рекламные табло на лондонской Пикадилли отключили на ремонт

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Неоновые рекламные табло на площади Пикадилли в Лондоне были отключены в понедельник для ремонта, сообщают британские СМИ.

Шесть рекламных щитов, работавших больше века, погаснут до осени. Вместо них за это время установят один новый экран.

Iconic Piccadilly Circus billboards switched off for renovation - won't be back on until autumn! pic.twitter.com/sdzYPdzsaL — Charlotte Wright (@LBC_Charlotte) 16 января 2017 г.

Рекламные табло ранее отключались лишь во время Второй мировой войны, похорон Уинстона Черчилля и принцессы Дианы, а также в ходе акций ("День Земли") в защиту окружающей среды.