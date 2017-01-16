Байконур столкнулся с аварийными сбоями в электроснабжении

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - С 10 января на Байконуре начались аварийные отключения объектов космодрома и города от линий электроснабжения, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

В государственном унитарном предприятии "ПЭО Байконурэнерго", которое занимается электроснабжением города и космодрома, аварийные отключения объясняют плохими погодными условиями.

"В связи с повышенной влажностью при низких температурах происходит обледенение проводов на воздушных линиях электропередачи, изоляторах и опорах электрических сетей, вызывающее обрывы линий электропередач", - отмечают в компании.

В частности, 10 января обесточенным оказался весь космодром. Электроснабжение левого фланга ("Протон") удалось восстановить к 17 часам, на правом фланге ("Зенит" и "Союз") к 22.30, а в центре космодрома (пилотируемая программа) около 23 часов.

В этот же день произошло аварийное отключение линий, снабжающих электричеством три микрорайона города и аэропорт "Крайний".

11 января в течение двух часов был отключен центр космодрома, где находятся объекты инфраструктуры для проведения запусков по пилотируемой программе. 12 января произошло три аварии, в результате которых обесточенными в течение четырех часов оказались кислородно-азотный завод и другие объекты, расположенные на третьей площадке космодрома.

13 января на несколько часов обесточенными оказались центр и правый фланг космодрома. 14 января более двух часов не было электроэнергии в центре космодрома и в течение 17 часов на правом фланге.

В понедельник, 16 января, около полудня вновь произошло отключение электроснабжения правого фланга, которое было восстановлено через два часа. Также было отключение электроснабжения стартового комплекса "Протон" на площадке 200 на левом фланге космодрома. Через 3,5 часа электроснабжение площадки 200 было восстановлено.

В случае пропадания внешнего снабжения, эксплуатирующие объекты космодрома специалисты ЦЭНКИ производят включение автономных дизель-генераторов, которыми подается электроэнергия в монтажно-испытательные корпуса и на стартовые комплексы.