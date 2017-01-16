Главы ДНР и ЛНР прибыли с визитом в Крым

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в понедельник вечером в Крым для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине Переяславской рады 18-19 января.

Главы ДНР и ЛНР посещают полуостров по приглашению Русской общины Крыма, сообщила пресс-служба зампреда организации, депутата Госдумы РФ Андрея Козенко.

"18-19 января запланирован ряд мероприятий, в том числа митинг к годовщине Переяславской Рады, форум славянского единства "С Россией навеки", открытие выставки творческих работ "Война и мир глазами детей Донбасса", - говорится в пресс-релизе.

В составе делегаций, помимо Захарченко и Плотницкого, председатели парламентов ЛНР и ДНР Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин, депутаты народных советов.