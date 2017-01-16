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ФБР арестовало жену стрелка из Орландо

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ФБР арестовало жену преступника, устроившего стрельбу в ночном клубе в Орландо летом 2016 года.

Как сообщает Fox News, ей будет предъявлено обвинение в препятствовании отправлению правосудия, а также, возможно, по другим статьям.

В ночь на 12 июня гражданин США афганского происхождения Омар Матин убил в гей-клубе города Орландо, штат Флорида, 49 человек и 53 человека ранил. Сам стрелок был ликвидирован во время полицейской операции.

Как выяснили следователи, Матин считал себя приверженцем исламизма и поддерживал террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Его жена ранее заявляла, что не знала о планах мужа устроить побоище., однако признавала, что он в последнее время вел себя агрессивно и бил ее.

Мир скорбит по жертвам трагедии в Орландо

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Теги: США, Орландо
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