ЕС вместе с ООН организует в Брюсселе весной конференцию о будущем Сирии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Евросоюз рассчитывает внести свой вклад в переговорный процесс по Сирии под эгидой ООН, сделав ряд предложений, которые, возможно, будут учтены на предстоящих в Женеве в феврале переговорах, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы работаем совместно с ООН над политическим разделом усилий, направленных на то, чтобы положить конец этому конфликту в Сирии. Мы говорили обо всем этом с министрами (иностранных дел ЕС - ИФ), мы говорили об инициативе Европейского союза, и я сообщила им о моем намерении организовать в Брюсселе вместе с ООН конференцию о будущем Сирии", - сказала Могерини в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Она уточнила, что эта конференция состоится в течение весны 2017 года и будет иметь двойную цель. С одной стороны, проанализировать выполнение обязательств доноров, взятых на Лондонской конференции в 2016 году, с другой - это будет политическая конференция, подчеркнула Могерини.

"Мы надеемся, что через несколько месяцев после возобновления межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве настанет момент для всех, чтобы перевернуть страницу и приступить к процессу примирения и восстановления в Сирии на основе резолюции СБ ООН", - отметила глава европейской дипломатии, добавив, что все это планируется осуществлять во взаимодействии с ООН и ее спецпосланником Стаффаном де Мистурой. По словам Могерини, министры иностранных дел пришли на Совете ЕС к полному единству взглядов в отношении действий по Сирии.

По ее словам, причиной того, что ЕС взял на себя инициативу, касающуюся будущего Сирии, является его неучастие в военном конфликте в качестве одной из сторон.

"У нас нет наших собственных политических приоритетов для Сирии. Наоборот, наш интерес связан с резолюцией Совета Безопасности ООН, то есть базируется на подходе с точки зрения международного права, международного консенсуса. Мы хотим видеть Сирию единой и живущей в мире, имеющей общество, в котором все граждане, каким бы не было их происхождение, религия, этническая принадлежность, уважались равным образом", - заявила Могерини.

Цель Евросоюза в том, чтобы выполнить обязывающую резолюцию СБ ООН; построить Сирию, в которой все сирийцы чувствуют себя дома - и те, которые живут там сегодня, и те, которые будут возвращаться; добиться того, чтобы развивалась страна, способная к сотрудничеству и миру со своими соседями, пояснила высокий представитель ЕС по иностранным делам. Это, по ее мнению, мотивирует намерение ЕС стать посредником и действовать ради того, чтобы региональные державы, в первую очередь арабские страны, были готовы перевернуть страницу сирийского конфликта.

"Военный раздел нас не касается. Мы не были военными игроками на местах, что возбуждает доверие к нам всех сирийских граждан. Мы не были задействованы на местах в военном плане. Мы ищем политического решения. Мы оказываем нашу поддержку. Но ясно, что примирение и восстановление могут быть достигнуты только через переходный политический процесс", - подчеркнула Могерини.