В мире

Что случилось этой ночью: вторник, 17 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Турции задержан подозреваемый в осуществлении теракта в одном из клубов Стамбула в новогоднюю ночь. Сообщается, что гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов, которого не могли найти больше двух недель, скрывался в квартире знакомого, последний также задержан.

- Поисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" рядом с Бишкеком. Опознано по-прежнему 32 тела. Вторник объявлен в Киргизии днем траура по жертвам авиакатастрофы.

- Лидер французских националистов Марин Ле Пен пообещала признать Крым российским в случае своей победы на президентских выборах. Она заявила, что полуостров никогда не был украинским. Ле Пен также собирается снять с России "несправедливые и неэффективные" санкции.

- Глава Минтруда Максим Топилин пообещал россиянам рост зарплат в новом году, добавив, что инфляция останется на прежнем уровне. По его словам, позитивные изменения произойдут в результате реализации указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.

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