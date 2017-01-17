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США разместили на норвежской базе более 300 морпехов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Батальон морских пехотинцев США высадился накануне в Норвегии, сообщает американское издание The New York Times.

По его информации, 330 американских морпехов разместились на базе Вернес, расположенной в 900 км от границы с Россией.

Отмечается, что Норвегия впервые со времен Второй мировой войны допустила размещение иностранного контингента на своей территории.

Представители норвежского правительства отмечают, что дислокация американских морпехов прошла в рамках договора между США и Норвегией, при этом данный жест вызвал неоднозначную реакцию среди местного населения.

Издание напоминает, что российская сторона уже осудила размещение морских пехотинцев в Норвегии.

Теги: Норвегия, США
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