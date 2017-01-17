За сутки в ДНР зафиксировали 427 обстрелов со стороны украинских военных

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки украинские военные 427 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 12 населенных пунктов, в результате чего погиб один ополченец, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили десять домостроений в н.п. Еленовка, Горловка, Петровский район Донецка, кроме того поврежден газопровод в н.п. Ясное. От минометного огня украинской артиллерии погиб один военнослужащий армии ДНР", - сказал он на брифинге.

"При этом противник выпустил по территории республики 143 мины калибром 120 и 82 мм, а также 278 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", - заявил он.