В ресторане в Саудовской Аравии 150 человек отравились шаурмой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 150 человек получили пищевое отравления после посещения ресторана в Саудовской Аравии, передают во вторник местные СМИ. При этом, по оценкам арабской газеты "Сабк", число пострадавших уже достигло 175 человек.

Инцидент произошел в городе Тураба на юго-западе страны. Пострадавшие, как сообщают издания, "употребили в пищу блюда" в одном из заведений города. В частности, возможной причиной отравления называют шаурму.

Часть пострадавших была направлена на обследование в медицинские учреждения.

По факту массового отравления инициировано расследование.