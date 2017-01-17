Путин усомнился во встречах Трампа с "девушками легкого поведения"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Дональда Трампа не было причин встречаться в Москве с девушками легкого поведения, поскольку в качестве организатора конкурсов красоты он общался с самыми красивыми женщинами мира.

"Трамп, когда он приезжал в Москву, - а я даже не помню, когда это было, несколько лет назад, - он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях", - сказал Путин на пресс-конференции во вторник. "Это был просто бизнесмен, один из самых богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред", - сказал российский президент.

"Второе: Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", - сказал Путин.

По информации издания BuzzFeed, написавшего о сборе российскими спецслужбами компромата на Трампа, будущий избранный президент США в ходе своего визита в Москву якобы приглашал к себе в отель девушек легкого поведения.