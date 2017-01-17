Количество абортов в США сократилось до минимума за более чем 40 лет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Количество абортов, проводимых в США за год, сократилось до минимального уровня с 1973 года, сообщает во вторник агентство AP со ссылкой на доклад исследовательской группы института Гутмахера.

Согласно опубликованным данным, за 2014 год в США было сделано 926,200 абортов. Таким образом, на тысячу женщин в возрасте от 15 до 44 лет в среднем приходится 14,6 абортов.

В докладе отмечается, что по сравнению с предыдущим докладом института Гутмахера в 2011 году, число абортов сократилось на 12,5%.

Исследователи отмечают, что это самый низкий показатель с момента легализации процедуры на национальном уровне в 1973 году. После такого решения Верховного суда количество абортов в США росло и достигло пика в 1,6 млн процедур в год в 1990 году.

По словам ведущего автора исследования Рейчел Джонс, снижение количества абортов обусловлено повышением доступности противозачаточных средств и ростом ограничений на аборт, введенных во многих штатах.

Согласно докладу, число клиник, в которых проводили аборты по всей стране, сократилось на 6% в период с 2011 по 2014 год.