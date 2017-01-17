Третий тур выборов председателя Европарламента не определил победителя

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В третьем туре голосования в Страсбурге на выборах главы Европейского парламента ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания абсолютного большинства голосов, согласно процедуре, победитель будет определен в четвертом туре.

"Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов, состоится четвертый тур", - заявил сдающий полномочия председатель Европарламента Мартин Шульц, который руководит выборами на пленарной сессии ЕП.

В финал гонки выходят бывший зампред Еврокомиссии и зампредседателя Европарламента, кандидат от фракции Европейской народной партии (Христианские демократы) итальянец Антонио Таяни и его соотечественник, глава фракции Прогрессивный альянс социалистов и демократов Джанни Пителла.

В третьем туре они набрали 291 и 199 голосов соответственно.

В отличие от трех предыдущих туров, в четвертом туре победитель будет определен простым большинством голосов. Избранник евродепутатов возглавит Европарламент на предстоящие два с половиной года.