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Что случилось этой ночью: среда, 18 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бывшая участница реалити-шоу Дональда Трампа "Кандидат" Саммер Зервос подала в суд на избранного президента США по обвинению в сексуальных домогательствах. В октябре прошлого года Зервос публично рассказала о поступке Трампа и потребовала от него признать факт домогательств в обмен на отзыв иска. Позиция Трампа: "Нельзя извиняться за то, чего никогда не было".

- Барак Обама значительно сократил срок тюремного заключения информатору WikiLeaks Челси Мэннинг — вместо 2045 года она выйдет на свободу в мае 2017 года. Известная до смены пола как аналитик разведки рядовой Брэдли Мэннинг, она через Wikileaks разгласила огромное количество американских секретных документов. В их числе — секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Решение Обамы приветствовали организация WikiLeaks, ее основатель Джулиан Ассанж, а также бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, которому российские власти продлили вид на жительство еще на два года.

- Американский сенатор Джон Маккейн признал Россию лидирующей силой на Ближнем Востоке. Он отметил, что озабочен заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о готовности сотрудничать с Россией против террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), и призвал строить мир с Россией посредством силы.

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В миреОбама сократил срок заключения информатору WikiLeaks Челси МэннингВ миреМаккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем ВостокеВ миреАмериканка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствахВ миреТереза Мэй выбрала "жесткий сценарий" для Brexit. Обобщение
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