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ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) выложило в открытый сетевой доступ около 13 млн страниц архивных документов о своей деятельности, сообщает в среду американский телеканал CNN.

В них содержится информация о работе ЦРУ во время войн во Вьетнаме, в Корее и в период холодной войны. Доступ к этим документам ранее был возможен только через четыре терминала, установленных в Национальных архивах в американском штате Мэриленд.

"Доступ к этим исторически значимым документам больше не ограничен географией", - сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.

Теги: ЦРУ
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