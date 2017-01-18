Количество абортов в США сократилось до минимума с 1973 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Количество абортов, ежегодно проводимых в США, сократилось до минимального уровня с 1973 года, сообщает "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на доклад исследовательской группы Института Гутмахера. Согласно опубликованным данным, за 2014 год было сделано 926 200 абортов.

Таким образом, на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 44 лет в среднем приходится 14,6 абортов. В докладе отмечается, что по сравнению с предыдущим докладом Института Гутмахера в 2011 году число абортов сократилось на 12,5%.

Исследователи отмечают, что это самый низкий показатель с момента легализации процедуры на национальном уровне в 1973 году решением Верховного суда. После того решения количество абортов в США росло и достигло пика в 1,6 млн. процедур в год в 1990-м.

По словам ведущего автора исследования Рейчел Джонс, снижение числа абортов обусловлено повышением доступности противозачаточных средств и всплеском введенных ограничений на аборт во многих штатах. Согласно отчету, число клиник, в которых проводили аборты по всей стране, сократилось на 6% в период с 2011 по 2014 год.