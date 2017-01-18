Главные новости
В РоссииФАС завела дело в отношении главы Самарской области и сотрудников "Газпрома"В миреДНР и ЛНР назвали условие для начала переговоров с СавченкоВ миреАмериканка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах
В мире

Количество абортов в США сократилось до минимума с 1973 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Количество абортов, ежегодно проводимых в США, сократилось до минимального уровня с 1973 года, сообщает "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на доклад исследовательской группы Института Гутмахера. Согласно опубликованным данным, за 2014 год было сделано 926 200 абортов.

Таким образом, на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 44 лет в среднем приходится 14,6 абортов. В докладе отмечается, что по сравнению с предыдущим докладом Института Гутмахера в 2011 году число абортов сократилось на 12,5%.

Исследователи отмечают, что это самый низкий показатель с момента легализации процедуры на национальном уровне в 1973 году решением Верховного суда. После того решения количество абортов в США росло и достигло пика в 1,6 млн. процедур в год в 1990-м.

По словам ведущего автора исследования Рейчел Джонс, снижение числа абортов обусловлено повышением доступности противозачаточных средств и всплеском введенных ограничений на аборт во многих штатах. Согласно отчету, число клиник, в которых проводили аборты по всей стране, сократилось на 6% в период с 2011 по 2014 год.

Теги: США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
ДНР и ЛНР назвали условие для начала переговоров с СавченкоДНР и ЛНР назвали условие для начала переговоров с Савченко
Ранее она заявила, что ситуацию в Донбассе можно решить лишь невоенным путем за столом переговоров, на время отказавшись от притязаний на КрымПодробнее
ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документовЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов
В них содержится информация о работе управления во время войн во Вьетнаме, в Корее и в период холодной войныПодробнее
Президент Гамбии объявил чрезвычайное положение в странеПрезидент Гамбии объявил чрезвычайное положение в стране
Заявление прозвучало за два дня до планируемой передачи власти лидеру оппозицииПодробнее
Американка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствахАмериканка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах
Саммер Зервос требовала от избранного президента признать факт домогательств в обмен на отзыв искаПодробнее
Маккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем ВостокеМаккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем Востоке
Он призвал строить мир с Россией посредством силыПодробнее
Пентагон подтвердил передачу Оману десяти узников ГуантанамоПентагон подтвердил передачу Оману десяти узников Гуантанамо
В спецтюрьме США остается 45 заключенныхПодробнее
Обама сократил срок заключения информатору WikiLeaks Челси МэннингОбама сократил срок заключения информатору WikiLeaks Челси Мэннинг
Вместо 2045 года Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 годаПодробнее
Трамп на инаугурации присягнет сразу на двух БиблияхТрамп на инаугурации присягнет сразу на двух Библиях
Первая — Библия, на которой присягал Линкольн, вторая — личная Библия ТрампаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФАС завела дело в отношении главы Самарской области и сотрудников "Газпрома"В миреДНР и ЛНР назвали условие для начала переговоров с СавченкоВ миреАмериканка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствахВ миреЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов
Половина американцев допустила вмешательство России в президентские выборы
Канадский ученый назвал новый вид моли в честь Трампа за внешнее сходство
Союз ученых Петербурга выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ
ДНР и ЛНР назвали условие для начала переговоров с Савченко
"Транснефть" заявила отвод судье в споре с "Роснефтью"
ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов
Петербургский телеканал Life78 сократит половину сотрудников
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи