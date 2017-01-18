В мире

Джордж Буш-старший попал в больницу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Экс-президент США 92-летний Джордж Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне, штат Техас, по неназванным причинам, сообщило в среду американское телевидение со ссылкой на представителя бывшего главы государства Джин Бекер.

По ее словам, Буш-старший в данный момент находится в стабильном состоянии и идет на поправку. Она отметила, что президент должен провести в больнице еще около двух дней.

Джордж Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США. Он также работал на должности вице-президента в администрации президента США Рональда Рейгана с 1981 по 1989 годы.

Теги: Джордж Буш-старший
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
ДНР и ЛНР назвали условие для начала переговоров с СавченкоДНР и ЛНР назвали условие для начала переговоров с Савченко
Ранее она заявила, что ситуацию в Донбассе можно решить лишь невоенным путем за столом переговоров, на время отказавшись от притязаний на КрымПодробнее
ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документовЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов
В них содержится информация о работе управления во время войн во Вьетнаме, в Корее и в период холодной войныПодробнее
Президент Гамбии объявил чрезвычайное положение в странеПрезидент Гамбии объявил чрезвычайное положение в стране
Заявление прозвучало за два дня до планируемой передачи власти лидеру оппозицииПодробнее
Американка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствахАмериканка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах
Саммер Зервос требовала от избранного президента признать факт домогательств в обмен на отзыв искаПодробнее
Маккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем ВостокеМаккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем Востоке
Он призвал строить мир с Россией посредством силыПодробнее
Пентагон подтвердил передачу Оману десяти узников ГуантанамоПентагон подтвердил передачу Оману десяти узников Гуантанамо
В спецтюрьме США остается 45 заключенныхПодробнее
Обама сократил срок заключения информатору WikiLeaks Челси МэннингОбама сократил срок заключения информатору WikiLeaks Челси Мэннинг
Вместо 2045 года Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 годаПодробнее
Трамп на инаугурации присягнет сразу на двух БиблияхТрамп на инаугурации присягнет сразу на двух Библиях
Первая — Библия, на которой присягал Линкольн, вторая — личная Библия ТрампаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФАС завела дело в отношении главы Самарской области и сотрудников "Газпрома"В миреДНР и ЛНР назвали условие для начала переговоров с СавченкоВ миреАмериканка подала в суд на Трампа по обвинению в сексуальных домогательствахВ миреЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов
Половина американцев допустила вмешательство России в президентские выборы
Канадский ученый назвал новый вид моли в честь Трампа за внешнее сходство
Союз ученых Петербурга выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ
ДНР и ЛНР назвали условие для начала переговоров с Савченко
"Транснефть" заявила отвод судье в споре с "Роснефтью"
ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов
Петербургский телеканал Life78 сократит половину сотрудников
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи