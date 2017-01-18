Джордж Буш-старший попал в больницу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Экс-президент США 92-летний Джордж Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне, штат Техас, по неназванным причинам, сообщило в среду американское телевидение со ссылкой на представителя бывшего главы государства Джин Бекер.

По ее словам, Буш-старший в данный момент находится в стабильном состоянии и идет на поправку. Она отметила, что президент должен провести в больнице еще около двух дней.

Джордж Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США. Он также работал на должности вице-президента в администрации президента США Рональда Рейгана с 1981 по 1989 годы.