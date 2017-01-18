Турецкие власти демонтировали статую человекобыка к неудовольствию ассирийцев

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Администрация турецкого города Диярбакыр убрали скульптуру крылатого человекобыка (Ламассу) - персонажа ассирийской мифологии - с площади перед зданием городского совета, сообщает в среду арабское издание "Аль-Масдар".

Ассирийская община, представители которой в большем числе проживают в Диярбакыре, выразила недовольство действиями городского управления. В частности, член парламента депутат от Демократической партии народов (ДПН) ассирийка Эроль Дора подняла в парламенте вопрос о статуе. Она направила запрос главе МВД запрос с просьбой объяснить, по какой причине убрали статую и куда ее увезли, однако ответа пока не получила.

Скульптура Ламассу была воздвигнута силами ДПН, в рядах которой состоит много ассирийцев. Ранее правительство Турции назначило новую администрацию Диярбакыра в рамках чрезвычайного положения, введенного Анкарой после попытки военного переворота в июле прошлого года.