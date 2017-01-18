ЕКА задумало запустить зонд прогноза космической погоды

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует к 2023 году запустить новый космический спутник погоды, благодаря которому можно будет значительно улучшить прогноз солнечной активности и точнее определять влияние солнечных бурь на Землю, сообщает журнал Nature.

Зонд рассчитывают направить к гравитационно-устойчивой точке, известной как точка Лагранжа 5 (L5) в системе Солнце-Земля. В этих координатах аппарат сможет фиксировать боковые потоки заряженных частиц, направленных на Землю.

Известно, что самые сильные из таких извержений, известных как корональные выбросы массы (выброс вещества из солнечной короны), могут вывести из строя навигационные и коммуникационные спутники, они создают помехи самолетным навигационным системам и нарушают работу электрических сетей.

В настоящее время зонды могут "смотреть" на всплески только в лоб. Вид сбоку позволит ученым измерить скорость всплесков с большей точностью. Наблюдая за поверхностью Солнца, вращающимся в сторону Земли, зонд поможет изучить солнечные пятна и корональные выбросы масс, прежде чем они достигнут нашей планеты.

Реализация миссии потребует инвестиций в размере 450 млн евро ($478 млн). На встрече европейских министров в швейцарском Люцерне в декабре 2016 года было решено выделить на первый этап разработки от 20 млн до 30 млн евро. Руководство ЕКА рассчитывает получить остальную сумму в ходе следующей встречи чиновников, намеченной на 2019 год.

С технической точки зрения ЕКА еще предстоит решить, к какой именно точке направить аппарат. Рассматриваются гравитационно стабильные точки L1 и L5. По словам ученого Андреаса Оттенбахера из Европейского центра космических операций в Дармштадте (Германия), направление новой миссии к L1 имеет большое значение, но США планируют вывести аппарат на эту точку в начале 2020-х годов, в результате чего Европа может сосредоточить усилия на точке L5.

Миссия изучения космической погоды станет первым проектом ЕКА, который разрабатывается не столько в интересах чистой науки, сколько с прагматичной целью прогнозирования космической погоды, влияющей также на земную.

Точки Лагранжа - это точки в системе из двух массивных тел, в которых третье тело с малой массой, не испытывающее воздействие никаких других сил, кроме гравитационных, со стороны двух первых тел, может оставаться неподвижным относительно этих тел. Их существование предсказал французский математик Жозеф Луи Лагранж в своей работе о Луне еще в 1765 году.