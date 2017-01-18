Эмодзи оказалось способно вывести из строя iPhone

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В iOS обнаружена уязвимость, которая вызывает зависание iPhone и iPad, сообщает 9to5mac. Пользователь под ником Preston159 выяснил, что если отправить сообщение с тремя символами: флаг, ноль и радуга, то устройство адресата зависнет. В зону риска попадают iPhone и iPad под управлением любой версии iOS - от 10.0 до 10.2.1.

Специалист, заметивший этот баг, объясняет его тем, что телефон пытается объединить три символа в одно эмодзи радужный флаг, и в этот момент происходит ошибка. Она обусловлена тем, что эмодзи радужный флаг создается путем объединения двух других изображений - развевающийся белый флаг и радуга.

Но при отправлении флага, ноля и радуги команда для объединения эмотиконов дается невидимым символом VS16 (вариативный сектор 16). В результате отправляемое сообщение выглядит так: флаг, VS16, ноль, радуга. Именно ноль между двумя смайликами мешает алгоритму объединить их. В результате происходит сбой.

Восстановить работу устройства, просто закрыв вредоносное сообщение, не получится. Чтобы iPhone заработал, нужно пройти по ссылке в браузере Safari, после чего устройство сможет нормально работать. Сайт, "оживляющий" устройство, придумал тот же исследователь, обнаруживший уязвимость.