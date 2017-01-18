Из Китая в Лондон прибыл первый товарный поезд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Товарный поезд, преодолевший 12 тысяч км, впервые прибыл из Китая в Великобританию, сообщает "Би-Би-си".

Cостав 3 января вышел из города Иу в провинции Чжэцзян. За две недели пути он пересек территории Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии и Франции, и, наконец, по Ла-Маншу проехал на остров и прибыл в Лондон.

В настоящее время Китай разрабатывает планы открыть регулярные перевозки товаров по железной дороге в Европу. Как отмечают в "Би-би-си", доставка товаров на поезде дешевле, чем самолетом, и занимает примерно в два раза меньше времени, чем морем. Китай, который называет этот маршрут "новым шелковым путем", уже доставлял так товары в ряд других европейских городов, включая Гамбург и Мадрид.

The first ever freight train from China to the UK is due to reach its destination today 🚆 pic.twitter.com/hbrtx9lNgP — BBC News (World) (@BBCWorld) 18 января 2017 г.

Отмечается, что на первом поезде из Китая в Великобританию прибыли ткани, одежда и товары для дома.