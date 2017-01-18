Кандидат в постпреды США при ООН осудила Россию за "игру мускулами"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Выдвинутая на должность постпреда США при ООН Ники Хейли считает, что Россия занимается демонстрацией силы на международной арене и доверять ей нельзя.

"Россия играет мускулами, вот чем они занимаются. Я думаю, нам нужно быть осторожными, я не думаю, что мы можем им доверять", - сказала она на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенате.

"Мы должны сначала посмотреть, что мы можем получить от них, прежде чем давать им что-либо" - добавила Хейли.

Комментируя ситуацию в Сирии, она назвала действия России в этой стране "чудовищными преступлениями".

Тем не менее, Хейли признала, что властям США, нужна помощь России для решения ряда международных проблем, в частности для борьбы против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ).