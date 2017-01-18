Турецкие военные назвали недостаточной воздушную поддержку коалиции в Сирии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В турецком командовании считают недостаточной поддержку с воздуха, оказываемую ВВС возглавляемой США коалиции, операциям Турции против террористов из группировки ИГ (запрещена в России) на севере Сирии, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на военные источники.

По его данным, коалиция направляет в районы, где турецкие войска ведут боевые действия, только беспилотники, причем большинство из них лишь собирают разведданные и не наносят удары. В тех же случаях, когда эти летательные аппараты все же открывают огонь, их мишенью становятся второстепенные объекты террористов.

При этом, как отмечает агентство, в других районах Сирии коалиция не ограничивается применением беспилотной авиации. В частности, она активно помогает курдским ополченцам.

Во вторник представитель коалиции Джон Дорриан заверил, что коалиционные ВВС наносят удары по ИГ в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо, причем делают это в координации с Анкарой.

Генштаб РФ в среду сообщил, что Воздушно-космические силы РФ и ВВС Турции начали совместную операцию против террористической группировки ИГ в районе населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо.