Ультраправым прочат победу на выборах в парламент в Нидерландов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В преддверии выборов в Нидерландах ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса несколько утратила популярность, но по-прежнему может рассчитывать на победу на выборах в парламент, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные соцопросов.

Так, если бы выборы проходили сейчас, "Партия свободы" получила бы 29-33 мест из 150 в нижней палате парламента, по сравнению с 31-37 мандатами, которые ей прочили декабрьские опросы.

Праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра Марка Рютте на данный момент могла бы рассчитывать на 23-27 мест по сравнению с прогнозами на 22-26 мест в декабре.

Третье место занимает "Партия центральных христианских демократов" (15-17 мест) и "Демократы 66" (14-17 мест).

Выборы в парламент Нидерландов должны состояться 15 марта 2017 года.