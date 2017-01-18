Начальник Генштаба ВС Таджикистана погиб в ДТП

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана Зариф Бобокалонов погиб в автокатастрофе в среду вечером, сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве обороны.

По предварительным данным, авария произошла в центре Душанбе по пути со службы домой, генерал-майор сам находился за рулем.

Источник агентства добавил, что похороны генерала состоятся в четверг.

Ровно три года назад, 18 января 2014 года Бобокалонов был назначен на должность начальника Генштаба, первого замминистра обороны Республики Таджикистан.

Бобокалонову было 46 лет, он являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.