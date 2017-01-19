Лавина завалила отель с постояльцами в Италии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Лавина сошла на один из отелей горного района Гран-Сассо, где находились 20 постояльцев и персонал, сообщил телеканал RaiNews в среду.

На месте происшествия работают спасатели и карабинеры. Связь с гостями отеля потеряна, не работают в том числе сотовые телефоны.

Информацию о 20 гостях отеля подтвердил глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

В среду утром в центральных регионах Италии (в том числе в Аппенинских горах) произошли пять подземных толчков, которые ощущались в Риме и других городах.