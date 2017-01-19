Порошенко рассказал о видении сотрудничества между Украиной и США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между Украиной и США, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент отметил, что в последние годы США продемонстрировали поддержку Украины.

Глава государства выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничестве Украины и США в соблюдении своих обязательств перед партнерами. "Ведь согласно Будапештского меморандума ряд стран, в том числе США, гарантировали Украине безопасность", - отметил Порошенко. Также он рассказал о своем желании встретиться с Дональдом Трампом в феврале.