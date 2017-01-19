Американский конгрессмен посетила Сирию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Член палаты представителей американского конгресса Тулси Габбард нанесла визит в Сирию, сообщило агентство Associated Press.

Ее представитель Эмили Летимер сообщила, что Габбард "последовательно выступает против контрпродуктивных, интервенционистских войн". Она отметила, что конгрессмен встречается в Сирии с "отдельными лицами и группами, включая религиозных лидеров, гуманитарных работников, беженцев, руководителей правительственных органов". Вместе с тем, она не сказала, намечена ли встреча Габбард с президентом Сирии Башаром Асадом, пообещав более детальную информацию по возвращении конгрессмена в США.

Ранее к Габбард критиковала администрацию Барака Обамы по вопросам национальной безопасности. В ноябре прошлого года она встречалась с Дональдом Трампом и высказалась против эскалации гражданской войны в Сирии путем установления над страной бесполетной зоны. По ее мнению, такой шаг мог привести к прямому конфликту между США и Россией вплоть до ядерной войны.

В ходе встречи с Трампом Габбард обсуждала вопрос о прекращении, как она заявила, "незаконной войны, которую ведет наша страна для свержения сирийского правительства".

Сирийские СМИ сообщали о посещении конгрессменом Алеппо. Госдепартамент США отказался комментировать визит Габбард, назвав его "частным".