2016 год стал самым жарким в истории наблюдений

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Средняя температура в мире в 2016 году достигла рекордно высокого уровня за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на космическое агентство НАСА.

По его данным, средняя температура поверхности земли и океана в 2016 году была на 0,94 градуса по Цельсию выше средних температур за XX век и примерно на 0,1 градуса выше средней температуры 2015 года. Таким образом, прошедший год побил рекорды 2015 и 2014 годов, став третьим самым жарким годом подряд.

По данным исследователей, причиной столь высоких температур стали парниковые газы и океаническое явление Эль-Ниньо.