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Ассанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси Мэннинг

Основателя WikiLeaks не устраивает то, что информатора его организации освободят только в мае, а не помилуют немедленно

Ассанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси Мэннинг
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Фото: Reuters

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, обещавший согласиться на экстрадицию в США в случае помилования властями этой страны бывшего информатора организации Челси Мэннинг, заявил, что не вернется в Соединенные Штаты, так как значительное сокращение срока наказания не является тем, о чем он просил, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на адвоката Ассанжа.

Как стало известно на прошлой неделе, Ассанж пообещал согласиться на экстрадицию в США, если президент страны Барак Обама помилует Челси Мэннинг, ранее известную как Брэдли Мэннинг и осужденную в 2010 году на 35 лет за шпионаж и кражу секретных документов. Вскоре после этого заявления Обама сократил срок наказания бывшего аналитика разведки армии США почти на 30 лет, так что Мэннинг должна выйти на свободу уже 17 мая текущего года.

Однако, как заявил представитель Ассанжа в США Барри Поллок, "нет никакого сомнения в том, что Барак Обама сделал не то, чего хотел Ассанж". По его словам, основатель WikiLeaks имел в виду немедленное освобождение Мэннинг и то, что ее не должны были признавать виновной и приговаривать к десятилетиям тюремного заключения. Еще один представитель Ассанжа Мелинда Тейлор также подтвердила, что он подразумевал немедленное помилование и освобождение своего информатора.

Тем не менее в твиттере WikiLeaks появилось сообщение о том, что Ассанж будет счастлив вернуться в США, если ему гарантируют соблюдение его прав, даже несмотря на то, что Белый дом сейчас утверждает, что Мэннинг не был предметом сделки "то за это" (quid-quo-pro).

Дела против Ассанжа и Мэннинга

45-летний Ассанж с июня 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. Он опасается ареста британской полицией и последующей выдачи Швеции, где ему предъявлены обвинения в преступлении сексуального характера в отношении двух женщин. Ассанж полагает, что Швеция в свою очередь выдаст его США, где ему грозит суровое наказание за публикацию WikiLeaks сведений, содержащих гостайну.

Ранее СМИ сообщали, что в списке людей, которые просят у Обамы амнистии или помилования, значится отбывающая тюремное наказание в США Челси Мэннинг.

Брэдли Мэннинг, ныне известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через WikiLeaks он разгласил множество других американских секретных документов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы, признав виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже после заключения под стражу Брэдли Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.

Теги: США, Джулиан Ассанд, WikiLeaks, Челси Мэннинг
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